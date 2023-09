ASCOLTA L'ARTICOLO

Un nuovo appuntamento tra le vie del borgo a contatto con i sapori e le eccellenze della comunità locale: Contessa Entellina è in festa con un programma di attività che attira visitatori da tutta la Sicilia. Il clou è previsto per il prossimo 9 settembre dalle ore 9.30 in C.da Pizzillo con la tradizionale “fiera agricola – mostra mercato Kuntisa” che unirà prove in campo e confronto tecnico, assaggi e degustazioni dei prodotti tipici. Nel pomeriggio in piazza Matrice dalle 18.30 l’incontro con i produttori per conoscere da vicino le famiglie che hanno scelto di restare nel piccolo centro e farlo rivivere attraverso l’impegno della filiera agricola, vitivinicola e casearia. Vignaioli, mastri casari ed artigiani si racconteranno ad Anna Martano, Prefetto di Sicilia dell’Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia e Direttrice Accademica de “I Monsù” Accademia Siciliana di enogastronomia.

«Le iniziative sono tantissime, dopo il successo dell’ultima edizione del Terre Sicane Wine Fest non ci siamo più fermati – spiega il Sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera – continuando ad accogliere quanti stanno riscoprendo il nostro borgo. Settembre è stato ricco di piccole e grandi occasioni per venire nella nostra Kuntisa: spettacoli, gare, dibatti e concerti tra i quali quello della storica band dei “Nomadi” che ha riempito la nostra cittadina di appassionati di musica. Adesso ci concentriamo sulla nostra festa religiosa del prossimo 8 settembre con la devozione alla Madonna della Favara, un momento molto sentito da tutti i contessioti vicini e lontani, che ci fa piacere sentire compartecipato anche dai tanti laici e fedeli che trovano nel rito una straordinaria intensità. Concluderemo il 9 settembre con una giornata di condivisione e valorizzazione delle nostre tipicità: assaggi, racconti, il luna park dedicato ai bambini ma anche musica live e dj set per quella che sarà la notte bianca del nostro borgo organizzata in collaborazione con il Comitato della Festa».

Un borgo di sapori che ha attivato circuiti virtuosi di turismo “lento”, nel quale conta il paesaggio e l’umanità, arricchito dalla particolarità della cultura arbëreshe ancora percepibile negli usi e e nei costumi degli albanesi di Sicilia.

«La manifestazione sarà una giornata dedicata all’artigianato e alla filiera agricola – anticipa l’Assessore al Turismo dott.ssa Carolina Lala – un’opportunità aperta a tutti per vivere le atmosfere rurali della nostra comunità assaporandone le tradizionali produzioni di eccellenza: attraverso la “fiera agricola – mostra mercato Kuntisa” puntiamo molto sui nostri artigiani che sono, insieme alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, l’attrazione del nostro borgo».

AUTORE. Redazione