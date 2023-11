Un defibrillatore è stato donato dal Kiwanis club di Castelvetrano (presieduto da Giovanni Rizzo) al plesso “Dante Alighieri” di piazza Dante a Casstelvetrano, in memoria di Diego Calia, socio del club scomparso recentemente. Il plesso fa parte del 2° Circolo “Giuseppe Di Matteo”. Il dono è stato fatto insieme agli amici del corso “Poseidon 85 VA” della Marina Militare Italiana di cui il socio Diego Calia è stato un componente, che hanno organizzato una raccolta fondi. La consegna è avvenuta nelle mani della dirigente scolastica Maria Luisa Simanella da parte del luogotenente Nicola Salerno.

«Si tratta di un gesto di elevato senso civico che dimostra, ancora una volta, attenzione, sensibilità, generosità e costante presenza nel territorio da parte del club service Kiwanis, il quale continua a farsi carico delle esigenze della scuola e dei bambini, nei confronti dei quali ha sempre manifestato grande attenzione e premura, donando uno strumento prezioso per lo svolgimento del quotidiano compito di mettere in campo azioni di prevenzione e sicurezza di tutta la comunità scolastica e della cittadinanza», hanno scritto in una nota dal Kiwanis club.

