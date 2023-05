ASCOLTA L'ARTICOLO

Al termine del Campionato Italiano Assoluto che si è svolto a Jesolo lo scorso 13 maggio, il Team Marino ha ottenuto ottimi risultati, infatti sono ben 6 gli atleti convocati in Nazionale:

– Roberta Alopari 1^ squadra, – 65kg;

– Emanuele Cangemi 1^ squadra (lightcontact) – 79 kg;

– Bona Agostino 2^ squadra , -57 kg;

– Giada Basiricò 2^ squadra, – 37 kg;

– Nicolò Noto 2^ squadra, + 69 kg ;

– Andrea D’Anna 2^ squadra , – 32 kg.

I giovani atleti hanno ottenuto grandi soddisfazioni grazie all’impegno , alla perseveranza e alla passione che hanno profuso durante tutto l’ anno sportivo, sotto la guida e i consigli dei coach Vito Marino e Cesare Marino. L’impegno più importante da affrontare sarà I’ Europeo che si svolgerà a Istanbul, in Turchia, dal 25 agosto al 3 settembre 2023. Il maestro Vito Marino crede fermamente nelle loro potenzialità e già ha iniziato la preparazione atletica per far affrontare loro questa importante competizione al massimo della forma fisica.

AUTORE. Redazione