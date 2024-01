Settimana vittoriosa per il Team Marino al “Golden Glove 2024”, che si è svolto a Mareno di Piave in provincia di Treviso e che ha coinvolto 1350 atleti di 18 nazioni diverse. Durante la competizione gli atleti più prestigiosi vengono selezionati per il Combat Zone, tra questi anche il giovane atleta castelvetranese Cesare Marino.

I ragazzi della Team Marino hanno portato a casa ben 6 medaglie d’oro,2 medaglie d’argento ed 1 medaglia di bronzo. Di seguito gli atleti che si sono aggiudicati la vittoria:

-🥇Grassi Anna Sole (cat.10-12 anni)-35 kg;

-🥇Li Vigni Marco – 55kg (cat 13-15 anni)-

-🥇Noto Nicolò – 69kg (cat 13-15 anni)

– 🥇🥇Basiricò Giada doppio oro – 37kg-42 kg(cat. 13-15 anni)

-🥇 Incontro a squadre Noto Nicolò-Bona Agostino(cat.13-15 anni)

🥈Grammauta Giovanni -28kg(cat.10-12)

🥈Cangemi Emanuele Lightcontact cat.- 79kg

🥉Team junior point fighting..

Il maestro Vito Marino ha così commentato la missione sportiva: “Voglio complimentarmi anche con chi non è riuscito a raggiungere il podio,ma ha dato il massimo in una competizione di questo spessore. Prossimo obbiettivo: 4 febbraio per il Campionato Regionale Federkombat in cui i nostri atleti si contenderanno la qualificazione al campionato nazionale”

