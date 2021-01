Una pagina dedicata a Castelvetrano sul magazine domenicale di “America Oggi” l’unico quotidiano in lingua italiana redatto e pubblicato da oltre 30 anni negli Stati Uniti e diretto da Andrea Mantineo. E’ uscito infatti lo scorso 20 dicembre l’articolo “Città di templi e ulivi” redatto da Ketty Millecro professoressa di Lettere siciliana, corrispondente del noto giornale americano.

“Nella settimana della riflessione sul Natale – ha scritto sui social la Millecro – desidero ringraziare la redazione del giornale America oggi di New York. Un caro abbraccio agli Italo-americani con questo articolo che li riporta nella loro terra”

America Oggi è diffuso principalmente nell’area di maggior concentrazione di italo-americani nel nordest degli Stati Uniti da Boston a Philadelphia. L’area di maggior diffusione resta la grande zona metropolitana di New York (New York-Connecticut e New Jersey), dove è distribuito in oltre duemila edicole.

Anche il sindaco di New York Michael Bloomberg e il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo hanno firmato una rubrica per il quotidiano, così come in passato hanno fatto i loro predecessori Rudolph Giuliani e Mario Cuomo. Nell’edizione domenicale c’è Oggi7, settimanale di approfondimento del quotidiano.