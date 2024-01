Al via un anno particolare per l’azienda Keidea di Castelvetrano. Una realtà imprenditoriale che compie 25 anni di storia e che questa mattina ha riunito alcuni professionisti per una conferenza per riprendere i successi del passato e confrontarsi per il futuro di un’impresa che oggi dà lavoro ad oltre 60 persone.

Grande emozione in tutta la sala durante la consegna a Pasquale Rizzo, fondatore di Keidea di una targa da parte della Camera di Commercio di Trapani. Un riconoscimento per la resilienza e la professionalità dimostrata nel lungo percorso. A consegnarla il presidente Dott. Giuseppe Pace. I lavori sono stati coordinati da Salvatore Di Benedetto, Project Manager Keidea. Erano inoltre presenti: il dott. Alessandro La Marca, dottore commercialista esperto in strategie aziendali; il dott. Ignazio Cusumano, amministratore dell’Abc Strategie srl; il dott. Salvatore Riina, consulente di Soluzioni di Impresa; il dott. Andrea A. D’Ambrosio, Direttore Filiale Imprese Intesa Sanpaolo;

AUTORE. Redazione