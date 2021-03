Correva il 1995 quanto il Sistema delle Piazze di Castelvetrano (che all’epoca si chiamava ancora Piazza Garibaldi) si trasformava in un grande “Karaoke” all’aperto grazie al celebre programma condotto da Giuseppe Fiorello e Antonella Elia. Ideato da Fatma Ruffini, Karaoke andava in onda tutte le sere alle ore 20:00 e durava 30 minuti. La formula era molto semplice: si alternavano dei concorrenti che cantavano delle canzoni in karaoke. Il conduttore storico è stato Rosario Fiorello, che è stato lanciato proprio grazie a questa trasmissione. Nell’ultima stagione, dal 12 settembre 1994 al 1º luglio 1995 la trasmissione è stata condotta da Beppe Fiorello (fratello minore di Rosario Fiorello), allora conosciuto come Fiorellino, al quale dal 21 novembre si aggiunse, nel tentativo di risollevare gli ascolti, Antonella Elia.