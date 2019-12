Il 22 dicembre in occasione del concerto di Beneficenza per Unicef tenutosi a Gibellina presso Agorà Leonardo Sciascia l’artista inglese John Peter Sloan è stato nominato, da parte del Comitato Italiano per l’Unicef Onlus Testimonial Regionale Unicef Sicilia con la seguente motivazione “Per aver messo la sua grande capacità di comunicare e la sua simpatia a servizio dei diritti dei bambini e degli adolescenti sostenendo l’Unicef nella promozione di numerose iniziative e progetti.”

La nomina promossa dalla Presidente provinciale di Trapani Domenica Gaglio e sostenuta dal Presidente regionale Vincenzo Lorefice ha avuto il plauso del Comitato Italiano. La serata è stata animata dall’umorismo dell’artista che ha , anche, cantato alcuni brani di Natale in inglese e duettato il brano “Happy Days” con il Soprano Eugenia Sciacca solista del gruppo d Albarìa Esemble.

Il concerto organizzato dal Comune di Gibellina e dal Comitato Provinciale Unicef di Trapani, con la collaborazione dei club service distretto Sicilia Kiwanis, Fidapa e dalla Rotta dei Fenici, ha avuto un numeroso afflusso di gente che con un gesto di generosità e solidarietà, hanno contribuito alla Campagna di Natale di Unicef contro la malnutrizione. Il ricavato sarà devoluto per interventi in tutto il mondo: vaccini, alimenti terapeutici e cure per i bambini che vivono nei paesi più poveri.