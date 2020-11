Il 46esimo presidente Usa è Joe Biden: lo danno le proiezioni di Ap, Msnbc e Cnn. A Biden è stata attribuita la vittoria prevista in Pennsylvania. L’attuale conteggio dei voti elettorali dà Biden 273 grandi elettori mentre Donald Trump è fermo a 213. Il presidente eletto si rivolgerà questa sera alla nazione. È quanto si apprende dalla Cnn. Biden ha appreso la notizia della vittoria in Pennsylvania, che con i suoi 20 voti elettorali gli ha assegnato la Casa Bianca, mentre era in Delaware con la sua famiglia.

Joseph Robinette Biden Jr, detto Joe, è membro del Partito Democratico e ha una lunga carriera politica alle spalle. È nato nel 1942 a Scranton, in Pennsylvania, da una modesta famiglia cattolica irlandese: Joseph Byden Sr, venditore di automobili, e Catherine Eugenia “Jean” Finnegan. Trascorre la sua infanzia a Scranton, per poi trasferirsi a Mayfield, nel Delaware, insieme a due sorelle e due fratelli.

Si laurea nel 1965 in scienze politiche presso la University of Delaware; quello stesso anno conosce una studentessa della Syracuse University, Neilia Hunter, e la sposa l’anno dopo, nel 1966. Decide di frequentare la Syracuse University Law School per specializzarsi in legge, laureandosi nel 1968.

La famiglia si trasferisce a Wilmington e Joe inizia prima a lavorare in uno studio legale, poi ne apre uno proprio. In quegli stessi anni entra a far parte del Partito Democratico: viene eletto prima nel consiglio della contea di New Castle dal 1970 al 1972, poi senatore per il Partito Democratico in rappresentanza dello Stato del Delaware.

Nel frattempo Joe e Neilia hanno tre figli: Joseph “Beau” Biden III (1969), Hunter Biden (1970) e Naomi Christina Biden (1971). Proprio quando le cose sembrano andare per il meglio, la famiglia è costretta ad affrontare una terribile tragedia. Una settimana prima di Natale, nel 1972, Neilia e i tre figli vengono coinvolti in un gravissimo incidente stradale. La moglie e la figlia minore di un anno muoiono, mentre gli altri due bambini rimangono feriti.

Nel 1977, incoraggiato anche dai figli, si sposa con Jill Tracy Jacobs e ha un’altra figlia, Ashley Biden (1981).