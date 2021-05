Le criptovalute continuano ad affermarsi come sistemi di pagamento alternativi rispetto a quelli convenzionali. Anche nel settore della business aviation Bitcoin sta diventando una soluzione di pagamento sempre più diffusa, molto apprezzata dai clienti privati e dalle imprese che devono prenotare un volo privato. In Italia, il pioniere è stato Fast Private Jet, la prima compagnia italiana a consentire di pagare un jet privato in bitcoin già da marzo 2020, una scelta che ha rafforzato ulteriormente l’innovazione tecnologica del servizio proposto dall’operatore.

Quali sono i vantaggi dei pagamenti in Bitcoin per i voli privati

Rispetto ad altri settori in cui l’utilizzo delle criptovalute è senza dubbio più complesso e meno accessibile, nel campo della business aviation Bitcoin rappresenta una soluzione perfetta per le esigenze dei clienti e delle società attive in questo mercato.

Innanzitutto, in tutto il mondo è cresciuto il numero di persone che detengono Bitcoin, con una stima di oltre 100 milioni di persone che oggi possiedono un wallet digitale, secondo la rilevazione del portale Crypto.

Oltre alla maggiore diffusione delle criptovalute, le nuove tecnologie per gestire i pagamenti criptovalutari sono in grado di offrire elevati standard di sicurezza ed efficienza, basta utilizzare piattaforme affidabili come BitPay, in assoluto uno dei sistemi più gettonati per l’elaborazione delle transazioni in Bitcoin.

Inoltre, bisogna considerare aspetti importanti per i clienti della business aviation, tra cui l’anonimato garantito dai pagamenti in Bitcoin, una riservatezza essenziale per chi si sposta con i voli privati per motivi personali o di lavoro.

Da non sottovalutare sono le performance delle transazioni criptovalutarie, infatti pagando con il Bitcoin è possibile effettuare un’operazione in qualsiasi momento, anche senza avere con sé sistemi di pagamento tradizionali, basta avere un dispositivo elettronico e un’app per l’accesso al proprio wallet digitale.

I pagamenti con le criptovalute come Bitcoin sono veloci, in quanto servono solo 10 minuti per confermare la transazione in modo sicuro attraverso la blockchain di riferimento, con le stesse prestazioni indipendentemente dalla somma oggetto del trasferimento.

Allo stesso tempo, i pagamenti con Bitcoin consentono di abbattere i costi legati alle commissioni, rendendo queste operazioni non solo più rapide e sicure ma anche più convenienti dal punto di vista economico.

Si tratta di una caratteristica rilevante, specialmente per le persone e le aziende che utilizzano spesso i jet privati per spostarsi. Oggi con le moderne tecnologie questi pagamenti sono diventati ancora più semplici da gestire, infatti diverse applicazioni consentono di inviare e ricevere Bitcoin semplicemente usando il codice QR o la tecnologia NFC per le transazioni contactless, come avviene con l’app wallet Bitcoin ufficiale.

Pagamenti Bitcoin per i voli privati: con BitPay c’è anche la fattura

Nella business aviation, ma anche negli altri settori, molte aziende si affidano alla piattaforma BitPay per elaborare le transazioni con Bitcoin e le altre criptovalute. Questo sistema offre diversi benefici, infatti consente di agevolare i pagamenti criptovalutari e gestire una serie di servizi collegati come la fatturazione.

In questo modo, bisogna soltanto richiedere un preventivo online in modo rapido e facile sulle piattaforme digitali degli operatori, dopodiché una volta ricevuta la proposta per il noleggio del jet privato basta confermare e indicare che il pagamento avverrà con Bitcoin.

A questo punto, la compagnia invia la fattura tramite email o l’app, con un valore indicato secondo il tasso di cambio bloccato previsto in quel momento, perciò non resta che realizzare il pagamento e avere a disposizione la propria fattura direttamente all’interno dell’app.

Questo servizio consente di semplificare non solo le transazioni, ma anche la rendicontazione e la contabilizzazione delle spese, una soluzione che permette di risparmiare tempo durante tutte le fasi del processo, per viaggiare in tutto il mondo con i voli privati in maniera produttiva e riservata.