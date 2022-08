È uscito il 27 luglio il video di “Jerusalem”, il nuovo brano della musicista castelvetranese Sade Mangiaracina, nome di spicco nel panorama contemporaneo del jazz italiano. Il brano anticipa il nuovo album, prossimamente in uscita per Tǔk Music (etichetta del trombettista Paolo Fresu). Alla guida del suo trio, composto da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano alla batteria, la musicista castelvetranese ha voluto rendere il video di “Jerusalem” un ideale viaggio tra desideri che da impalpabili sogni diventano realtà, calati all’interno di un contesto del tutto inusuale quale può essere una terrazza nel centro storico di Lecce. Il palazzo intorno alla terrazza diventa la scenografia perfetta per compiere il viaggio che il trio di Sade Mangiaracina propone con un videomapping che segue le note in una sorta di live painting digitale.

“Jerusalem” si apre con il canto di un Muezzin, quasi come fosse un invito, non alla preghiera in questo caso, ma all’ascolto del brano di Sade Mangiaracina. Per mezzo del canto del Muezzin, l’antico si fonde con il moderno e la musica, con il suo potente messaggio universale, attraverso Lecce arriva fino a Gerusalemme. Il video, realizzato da Hermes Mangialardo, nasce da una collaborazione di Tǔk Music con Pannonica grazie al contributo di Puglia Sounds “Programmazione Puglia Sounds Producers 2022”.

AUTORE. Giacomo Moceri