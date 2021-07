All’ex pilota Ferrari di Formula Uno Jean Alesi (al secolo Giovanni Roberto) sarà conferita la cittadinanza onoraria di Alcamo. Lo ha deciso il Consiglio comunale che mercoledì, alle 19, presso l’atrio dell’ex Collegio dei Gesuiti in piazza Ciullo, si riunirà in seduta straordinaria per la cerimonia. Sarà presente proprio l’ex pilota. Ad Alcamo Jean Alesi è legato proprio perché il papà Franco è originario della città del Trapanese, dove ha vissuto prima di trasferirsi in Francia. Alla cerimonia sarà presente il sindaco Domenico Surdi, mentre la seduta del consiglio comunale sarà presieduta da Baldo Mancuso. (ANSA).