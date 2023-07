ASCOLTA L'ARTICOLO

Questa mattina, alle 12:00 esatte, tutti i telefoni cellulari attivi in Sicilia hanno ricevuto un messaggio di allerta attraverso il sistema “IT-alert”. Si è trattato di un test del nuovo strumento nazionale per l’informazione di emergenza alla popolazione. I dispositivi agganciati alle reti degli operatori di telefonia mobile nell’Isola hanno emesso per qualche secondo un suono distintivo per segnalare l’arrivo della notifica di prova.

IT-alert consente di inviare brevi messaggi di testo geolocalizzati, in caso di gravi emergenze o eventi di criticità di protezione civile di immediata ed elevata pericolosità per la popolazione. Tutti i cittadini sono invitati a leggere il messaggio di prova per verificare la corretta ricezione e a rispondere al questionario disponibile sul sito www.it-alert.it. Le risposte degli utenti permetteranno di migliorare il funzionamento del sistema.

IT-alert è un servizio gratuito che non richiede l’installazione di alcuna applicazione. Per ricevere gli avvisi di allerta è sufficiente avere un dispositivo mobile con connessione cellulare. Tramite la tecnologia “cell broadcast” i messaggi possono raggiungere tutti i telefoni nelle aree a rischio, anche se non è possibile escludere zone prive di copertura o dispositivi non abilitati.

AUTORE. Redazione