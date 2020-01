Si sono svolti mercoledì 15 gennaio nella sede di Campobello di Mazara e venerdì 17 gennaio in quella di Castelvetrano gli Open Day dell’Istituto “G.B. FERRIGNO – V. ACCARDI” e hanno visto la visita di numerose famiglie, provenienti da Castelvetrano e dai paesi limitrofi.

Accolti dagli studenti, da tutto il personale scolastico e dal piccolo umanoide Nao gli ospiti hanno trascorso alcune ore alla scoperta dell’ampia offerta formativa che propone l’Istituto partecipando ai percorsi orientativi relativi agli Indirizzi di studio e partecipando alle attività laboratoriali di alcune discipline, come Economia Aziendale, Topografia e Costruzioni, Lingue straniere, Informatica, Scienze Naturali, Fisica e Chimica.

Nel corso degli Open Day si è messo in evidenza come l’Istituto Ferrigno – Accardi sia una scuola all’avanguardia perché coniuga tecnologia ed innovazione unite ad un’offerta formativa completa e aperta alle esigenze del territorio che garantisce sia un immediato ingresso nel mondo del lavoro che la possibilità di continuare gli studi assicurando il successo universitario in quanto fornisce una preparazione di base completa ed approfondita.

Uno dei punti di forza dell’Istituto sono le attività relative ai PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) che con progetti di alta qualità permettono agli studenti del triennio di sviluppare competenze trasversali e professionali e orientarli alle scelte future con maggiore consapevolezza delle proprie attitudini.

Gli studenti hanno mostrato alcune delle attività che svolgono nei PCTO come per esempio la partecipazione a progetti e concorsi come “Impresa in azione” e “Migliore idea d’impresa”, il progetto “Conosco il mio parco” in collaborazione con il Parco archeologico di Selinunte per la preparazione degli studenti in qualità di guide turistiche, le attività relative al laboratorio di robotica. Tra le varie opportunità i PCTO permettono di conseguire le certificazioni EiPass, AutoCad 2D e 3D a costo zero per gli studenti e svolgere gli stage aziendali che offrono reali opportunità di lavoro subito dopo il diploma.

Per quanto riguarda l’Istituto Tecnico Economico gli indirizzi di studio sono: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) che mira alla formazione di futuri imprenditori fornendo competenze complete di gestione aziendale (nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali SIA si aggiungono competenze informatiche, di programmazione e di gestione software) e Turismo che mira a formare personale in grado di gestire strutture ricettive, con competenze organizzative, gestionali e linguistiche.

L’Istituto Professionale con indirizzo Servizi Commerciali mira alla formazione di personale in grado di gestire un’attività commerciale in quanto sviluppa competenze sia nell’ambito segretariale che di vendita e relazione con i clienti.

Da quest’anno scolastico l’ampia offerta formativa si è ulteriormente arricchita con l’indirizzo Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) presso la sede di Campobello di Mazara che offre sia corsi diurni che serali per la formazione di personale competente nell’ambito dell’edilizia.

L’Istituto “Ferrigno – Accardi” rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per i giovani in quanto dà loro la possibilità di acquisire una formazione completa e, rispondendo alle esigenze del territorio, garantisce il successo professionale.