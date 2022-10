A partire da quest’anno verrà modificato il disegno complessivo del Censimento con l’ulteriore potenziamento dell’utilizzo di dati amministrativi e verrà introdotta l’adozione dei “segnali di vita” nel Piano Generale di Censimento del 2022. Tali “segnali di vita” si riferiscono a tutte le attività che permettono di identificare chiaramente un periodo di tempo durevole (ad esempio, un anno) e un luogo (un comune) in cui si realizzano. Svolgere un lavoro autonomo o lavorare per un’impresa, essere un dipendente pubblico, avere un regolare contratto d’affitto annuale per una abitazione, frequentare una scuola o l’università sono esempi di segnali di vita amministrativi diretti. I “segnali di vita” indiretti, invece, sono tutte quelle situazioni che identificano uno status o una condizione, ad esempio essere percettori di reddito di cittadinanza o di una pensione di vecchiaia, oppure essere familiari a carico per i quali il dichiarante del reddito indica di avere a suo carico il coniuge, i figli o altro parente.