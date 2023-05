ASCOLTA L'ARTICOLO

Istanbul ora è più vicina alla Sicilia occidentale. È attivo, infatti, il volo Turkish Airlines che collega 4 volte a settimana Palermo con la capitale della Turchia, poco più di due ore di volo a bordo dei Boeing 737-800 che fanno parte della flotta. Del collegamento se ne parlava già da quattro anni, poi la pandemia Covid ha fermato le trattative che ora, invece, si sono concluse con l’inaugurazione della rotta. Per l’occasione a Palermo è arrivato Bilal Ekşi, vicepresidente e amministratore delegato di Turkish Airlines, accolto in aeroporto dai vertici Gesap Spa, il presidente Salvatore Burrafato, il direttore Natale Chieppa e l’amministratore delegato Vito Riggio. La compagnia di bandiera effettuerà i voli per Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro voli a settimana, seguendo le rotte per Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari in Italia.

«Siamo lieti di aggiungere Palermo alla nostra vasta rete di voli come 344esima destinazione mondiale e ottava italiana. Rafforzando i nostri legami con l’Italia con questa nuova rotta, i nostri ospiti palermitani potranno godere dell’impareggiabile rete di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con il privilegio di Turkish Airlines», ha detto Bilal Ekşi.

«Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo – ha detto Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’ – il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico».

AUTORE. Redazione