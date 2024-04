Arriva a Castelvetrano l’onorevole Ismaele La Vardera capogruppo al Parlamento siciliano di Sud Chiama Nord, e vicepresidente della commissione antimafia. Oggi candidato al Parlamento europeo nella lista “Libertà”.

A Castelvetrano approderà alla sede del Partito Sud chiama Nord in via Palestro a sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Salvatore Ficili con il quale viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. La Vardera presenterà anche la sua candidatura alle Europee nella lista “Libertà”.

Ismaele La Vardera, noto al grande pubblico come ex inviato de “Le Iene”, ha un

background di tutto rispetto. Inizia la sua carriera al Giornale di Sicilia e all’emittente

televisiva Telejato. A lui si deve aver riportato alla luce una lettera inedita del Giudice

Giovanni Falcone, scritta poco prima del suo trasferimento a Roma. «Anche io come lei sono convinto che il mio posto sia a Palermo, ma ci sono momenti in cui occorre fare delle scelte e impiegare tutte le energie possibili per la lotta alla mafia. Mi creda il mio non è un abbandono. Continui a credere nella giustizia, c’è tanto bisogno di giovani con nobili ideali».

Nel 2016 riceve l’Oscar della legalità e la menzione speciale al premio giornalistico Pippo Fava. Nel 2017 vince il premio Letterario Piersanti Mattarella. Nel 2019 il documentario “Il Sindaco. Italian Politcs for Dummies” riceve il premio come film rivelazione al Festival Cinema e tv, sempre nello stesso anno il film è ospite allo Shanghai international film festival.

Dall’11 novembre 2022, dopo la sua elezione all’Ars è iscritto al Gruppo Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Un uomo che non ama, a quanto pare, stare solo sugli scranni del potere ma agisce. Dal novembre 2022 è componente della Commissione “V – Cultura, formazione e lavoro” e dal dicembre dello stesso anno è Vice Presidente “Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”. Ha presentato diversi disegni di legge unitamente ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari, mozioni a difesa dei cittadini, soprattutto dei più deboli e contro il malaffare.

