Giornata di lettura e di emozione al Capuana-Pardo che ha partecipato alla sesta edizione della grande iniziativa, che ha rinnovato il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche italiane, con un contest volto a stimolare una riflessione su come si possa ripartire da e con i libri per costruire un futuro migliore.

In un momento in cui il valore dei libri e della lettura è sempre più riconosciuto come imprescindibile per la società contemporanea e, soprattutto, per le nuove generazioni, l’iniziativa punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura.

. “La riscoperta della lettura avvenuta nell’ultimo anno – dichiara il Ministro della cultura Dario Franceschini – ha messo in luce quanto sia forte e radicata un’abitudine erroneamente considerata in declino in un mondo sempre più digitale.

“Un libro è una chiave per conoscere ed esplorare nuovi mondi – ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – Immaginare paesaggi, persone, relazioni, stati d’animo è un esercizio per la mente, alla base della formazione culturale e dell’emancipazione dei giovani. Non solo, il libro ha anche un altro grande potere: quello di far sognare. E allora ragazze e ragazzi, leggete, leggete ovunque, il libro è come uno smartphone, a suo modo: vi porta in tanti mondi diversi, ti fa conoscere cose che non sai. E ha un vantaggio: non si scarica mai!”

Anche quest’anno gli studenti dell’I.C. Capuana Pardo, hanno partecipato all’iniziativa nazionale con un Flashmob letterario che, ispirandosi appieno al tema suggerito dai promotori del progetto “Leggere per costruire il futuro”, intende promuovere nei giovani una riflessione sul rapporto uomo-natura, uomo-albero e uomo-lettura, uomo-libro. Gli allievi delle classi IA, IB, IE, IG, accompagnati dai loro insegnati si sono radunati nello spazio esterno della scuola per riflettere insieme e ad alta voce su come leggere possa aiutare a comprendere e “disegnare” il mondo che ci si aspetta.

Gli alunni hanno condiviso la lettura del testo “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono cogliendo le similitudini: così come gli alberi sono fondamentali per la sopravvivenza dell’essere umano sul pianeta, allo stesso modo il libro rappresenta il nutrimento dell’anima. Le radici simboleggiano le motivazioni, i bisogni interiori che spingono l’uomo a leggere; la linfa le emozioni che la lettura suscita nell’animo umano; infine i frutti rappresentano le consapevolezze e i valori acquisiti grazie al messaggio veicolato dal testo letterario.

In seguito alle esibizioni dei più grandi, gli studenti della primaria sono stati coinvolti in attività laboratoriali negli spazi dell’istituto come l’aula LIM e il Laboratorio linguistico

Riempie il cuore rivedere i giovani finalmente di nuovo insieme per condividere pensieri e parole e rendersi conto che l’unico cambiamento possibile passa attraverso l’educazione

Nell’arco della mattina, tutte le classi hanno donato dei libri alla biblioteca d’istituto grazie al gemellaggio con la libreria Mondadori Point di Castelvetrano, presente in loco, che ha messo a disposizione un ventaglio di proposte editoriali tra le quali orientare la propria scelta.

È stato davvero bellissimo vedere i nostri ragazzi ripartire dai libri in una giornata felice che ci ha lasciate con il cuore pieno di speranza. Donare un libro” non è solo “donare un libro”…ma è prestare attenzione, dare speranza, accendere idee… è fornire un’alternativa!

La dirigente dell’Istituto Anna Vania Stallone ha rivolto un ringraziamento ai docenti che con il loro infaticabile lavoro “continuano a stimolare i giovani alla lettura, punto nevralgico di un curricolo che rappresenta un momento di crescita e formazione”. I docenti che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento sono: Marica Ardizzone (docente referente dell’iniziativa), Angela Santangelo, Ginetta Risalvato, Giovanna Gancitano, Giovanna Lo Piano Rametta, Giuseppa Alba Passerini, Girolama Ferrara, Antonella Spallino, Alfredo Valenti, Biondo, Rosario Guzzo e Giuseppe Varvaro.

“Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e leggi diventa un mondo” ( Leonardo Sciascia)

L’evento è stato realizzato in collaborazione la Libreria Mondadori Point di Castelvetrano e l’ A.S.D. Athletes Academy.

