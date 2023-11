Un evento celebrativo per l’iniziativa “#ioleggoperchè” si è svolto presso la scuola media “Gennaro Pardo” di Castelvetrano. Nell’ambito della campagna promossa dagli editori italiani, presso l’istituto cittadino è stato organizzata l’iniziativa che ha messo insieme studenti, genitori e insegnanti per celebrare la magia della lettura e promuovere l’importanza dell’amore per i libri. L’evento ha offerto agli studenti un’esperienza immersiva nella lettura, trasformando l’ambiente scolastico in un mondo di scoperta e avventura letteraria. Dalle aule decorate con citazioni ispiratrici a spazi dedicati alla lettura silenziosa, ogni dettaglio ha contribuito a creare un’atmosfera che ha incoraggiato l’esplorazione delle pagine di libri di ogni genere. In un’epoca in cui domina la tecnologia, l’iniziativa “#ioleggoperchè” ha evidenziato l’importanza della lettura, pratica che non conosce età.

AUTORE. Redazione