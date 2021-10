La Direzione Investigativa Antimafia ha realizzato uno spot istituzionale che in quaranta secondi trasmette un chiaro messaggio alle giovani generazioni. “Buongiorno Italia – si legge in una nota della DIA – i nostri trent’anni di antimafia li festeggiamo così: “IO SONO NO MAFIA”

Una frase diventa coro, una frase diventa immagine. Volti, voci e colori nelle lingue del mondo rappresentano un messaggio universale. Un’ideale testimone che le donne e gli uomini della D.I.A. consegnano ai ragazzi e alle generazioni future, quale segno di educazione alla legalità e alla cultura antimafia”

