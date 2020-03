Visto il particolare momento che stiamo vivendo, per facilitare le istituzioni nel far rispettare le momentanee misure straordinarie dettate dal governo dettate dal decreto IO RESTO A CASA, sulla scorta di quanto contemplato nel D. Lgs 03.10.2009 n 153 e successive integrazioni, al fine di agevolare l’accesso al farmaco anche ai soggetti non in condizione di provvedervi direttamente, riportiamo di seguito l’elenco delle farmacie attive nel territorio di Castelvetrano che offrono servizio di consegna di farmaci e parafarmaci, senza oneri aggiuntivi per gli utenti.

ELENCO FARMACIE (ordine alfabetico)

Farmacia Cardella | 0924.45330

Farmacia Di Prima | 0924.902113

Farmacia Ferracane | 0924.902388

Farmacia Gancitano (Marinella) | 0924.46236

Farmacia Giardina | 0924.902512

Farmacia Palazzotto | 0924.534080

Farmacia Rizzuto | 0924.902480

Farmacia Scarpinati | 0924.902346 – 3208184362

Si ricorda inoltre che è attivo il servizio di assistenza al cittadino della Croce Rossa Italiana : 800065510 | 3714130567.

AVVISO: le farmacia che forniscono il servizio a domicilio e non sono presenti nella lista possono richiedere l’inserimento inviamo un messaggio whatsapp al numero 3923002619 oppure tramite email: info@castelvetranoselinunte.it