Già dallo scorso marzo l’Istituto Superiore “G.B. Ferrigno-V. Accardi” di Castelvetrano aderisce al progetto “Io lo chiedo”, di Amnesty International in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed Interessere-Mindfulness in Azione. Obiettivo fondamentale è favorire la diffusione della cultura del consenso al fine di contrastare la violenza di genere. Quattro allievi delle classi 3^A Servizi commerciali e 4^A SIA, guidati da alcuni docenti dell’Istituto, stanno attivamente partecipando a workshop esperienziali per sperimentare diverse proposte formative e progettare dei percorsi da proporre agli altri studenti. L’intero progetto – riunito e raccontato attraverso una pubblicazione online – sarà presentato alle Istituzioni, insieme alle firme dell’appello per la modifica articolo 609bis del codice penale, nel novembre 2021 nel corso di un convegno organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Amnesty International e Interessere – Mindfulness in Azione, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre).

Afferma in proposito la Dott.ssa Caterina Buffa, Dirigente scolastico dell’I.S.S. I. T. P. ”G.B. Ferrigno – V. Accardi “ di Castelvetrano: Considerata la diffusione degli episodi di violenza che, con cadenza quotidiana, tristemente riempiono le cronache nazionali e locali, occorre un intervento sempre più deciso in favore della cultura del consenso per vivere con consapevolezza nella libertà e nel rispetto. Partiamo dunque dalle giovani generazioni che, adeguatamente formate, sono chiamate a promuovere cambiamenti, a scardinare pregiudizi e stereotipi. Il nostro Istituto – continua la Dott.ssa Buffa – è seriamente impegnato nell’attivazione di percorsi di sensibilizzazione rispetto alle tematiche connesse alla violenza di genere e all’adozione di corrette pratiche educative. Si inserisce in questo contesto, oltre che la partecipazione al progetto Io lo chiedo, anche la recente individuazione di un docente che, in qualità di referente, si interfaccerà con gli operatori dello Sportello Antiviolenza del Tribunale di Marsala, in base a quanto previsto dal protocollo di intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Trapani e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione della violenza di genere.