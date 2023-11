Nella vivace cornice della Scuola Media “Gennaro Pardo”, si è recentemente svolto un evento che ha catturato l’attenzione di studenti, insegnanti e genitori: “Io Leggo Perché”. Un’occasione speciale dedicata alla celebrazione della magia della lettura e all’importanza di coltivare l’amore per i libri.

L’evento ha offerto agli studenti un’esperienza immersiva nella lettura, trasformando l’ambiente scolastico in un mondo di scoperta e avventura letteraria. Dalle aule decorate con citazioni ispiratrici a spazi dedicati alla lettura silenziosa, ogni dettaglio ha contribuito a creare un’atmosfera che incoraggia l’esplorazione delle pagine di libri di ogni genere.

L’evento ha mirato a ispirare una cultura scolastica in cui la lettura è considerata non solo u

n compito accademico, ma anche un piacere duraturo, dimostrando che la lettura altro non è che un viaggio emotivo, un’apertura verso mondi sconosciuti e una chiave per stimolare la creatività e l’empatia.

In un’epoca in cui la tecnologia domina, l’evento ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la fiamma della lettura, incoraggiando studenti di tutte le età a scoprire il piacere di perdersi nelle pagine di un buon libro. “Io Leggo Perché” è stato più di un evento scolastico; è stato un tributo al potere trasformativo della parola scritta. Un ricco e variegato ventaglio di attività e proposte ha animato la giornata, coinvolgendo i nostri piccoli studenti delle classi quinte in laboratori linguistici, scientifici, artistici, informatici, sportivi e di scrittura creativa. Affiancati e guidati dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e dagli esperti professori che li hanno sapientemente condotti, gli alunni hanno vissuto un’esperienza straordinaria, assaporando una giornata scolastica “alle medie”. E che giornata indimenticabile è stata!

Possiamo affermare con gioia: EVVIVA LA LETTURA! EVVIVA I NOSTRI SPLENDIDI LETTORI!

Queste foto testimoniano che la passione per i libri è ben viva tra i giovani, passione che l’Istituto Comprensivo Capuana-Pardo, diretto dalla Dirigente, professoressa Anna Vania Stallone, ha sempre avuto a cuore, consapevole che la lettura continua a essere fonte di ispirazione e crescita nella comunità educativa.

Prof.ssa Beatrice Stallone

AUTORE. Comunicato Stampa