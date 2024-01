Oggi intorno alle 13:00, ennesimo incidente lungo la SP81dir che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Una strada le cui condizioni sono estremamente pericolose a causa di una perdita di acqua che continua da diversi mesi nonostante i solleciti di intervento. Lungo la strada sono presenti uliveti ed il corso l’acqua si trasforma in fango molto pericolo per chi transita in auto o moto. “Stavo proseguendo in direzione Castelvetrano – racconta alla nostra redazione Franco Sparacia – quando il mio mezzo ha perso completamente aderenza. L’auto è finita fuori strada e si è cappottata. Ho avuto tanta paura soprattutto perché c’era mio figlio in auto con me” L’uomo, un ingegnere di Castelvetrano con diversi anni di esperienza nel mondo automobilistico ci tiene a precisare: “L’auto è andata distrutta e noi avviamo avuto una serie di contusioni ma fortunatamente nessuna rottura. Bisogna però intervenire per fermare quella perdita. Non è più tollerabile“. Sul posto sono intervenuti gli agenti della locale Polizia Municipale.

