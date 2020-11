Vuoi proporti a collaborare con l’Amministrazione comunale? Basta presentare il proprio curriculum al primo cittadino. Parola del sindaco Enzo Alfano che, tramite il nostro giornale, lancia il singolare appello a professionisti e persone di buona volontà.

In quest’intervista il primo cittadino parla, per la prima volta di politica dopo le nomine dei tre nuovi assessori che tanto hanno fatto discutere: «Tre professionisti di esperienza, essenziali e importanti per non arenare il lavoro già fatto», ha detto il sindaco Alfano. Poi la risposta alle forze politiche di minoranza che l’accusano: «Molte di loro ci chiedevano di azzerare la Giunta ma anche il programma elettorale, ma hanno dimenticato che quel programma è stato votato dalla maggior parte dei castelvetranesi – spiega il sindaco – ma noi non vogliamo rinunciare alla nostra identità politica».