ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono in corso le indagini per dare un’identità alla persone che era alla guida di un’auto che ha investito due giovani a Castelvetrano. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, in Via Omero, nei pressi dell’incrocio con Via Ammiraglio Rizzo. I giovani si trovavano a bordo di un ciclomotore quando sono stati investiti dall’autovettura. L’autista anziché fermarsi per prestare soccorso è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Nonostante il violento impatto i giovani non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo le necessarie indagini per ricostruire la dinamica del sinistro e trovare il pirata della strada.

AUTORE. Redazione