Intervento salvavita, oggi pomeriggio, a Castelvetrano, da parte di un giovane portalettere di Poste Italiane, mentre era in orario di servizio. Protagonista di una bellissima azione è stato il giovane Eliseo Perrone, 39 anni, di Castelvetrano, laureato agronomo e volontario in Croce Rosse Italiana dal 2017. Perrone era di turno a Castelvetrano nel servizio di distribuzione domiciliare della posta, quando, una volta giunto in via G. Gentile, ha visto al balcone di un’abitazione una signora che chiedeva aiuto perché il papà stava male. Così il giovane postino ha subito parcheggiato lo scooter di servizio, ed è salito nell’abitazione. L’ottantenne presentava il braccio sinistro immobile, segno evidente di un ictus in corso.

Eliseo Perrone ha così iniziato a praticare gli interventi di primo soccorso acquisiti nei corsi di CRI, sistemando poi l’uomo in posizione di sicurezza, in attesa che arrivasse l’equipaggio dell’ambulanza del 118. L’anziano è stato così trasportato presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II”, mentre Eliseo Perrone ha ripreso nuovamente il suo turno di portalettere.