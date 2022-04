Assenza di segnaletica, bonifica di Villa Quartana e pulizia dell’ingresso lato Triscina del Parco archeologico di Selinunte. Sono questi gli argomenti dell’atto di indirizzo che hanno presentato al sindaco Enzo Alfano i consiglieri comunali Calogero Martire, Salvatore Stuppia ed Enza Viola. Per i tre consiglieri «le problematiche di Triscina sono molteplici ma molte anche di facile ed economica soluzione che se messe in atto possono già da subito migliorare la qualità della vita della borgata e rendere il soggiorno dei villeggianti meno caotico e il traffico più scorrevole».

Ecco perché suggeriscono alcuni interventi che andrebbe effettuare. Come quello di porre attenzione a Villa Quartana attraverso opera di bonifica e interventi di valorizzazione, utilizzare via 10 per l’allestimento del mercatino e poi utilizzare il parcheggio per autobus a monte dell’ingresso lato Triscina del Parco archeologico. I tre consiglieri hanno, altresì, chiesto al sindaco di riattivare le fontantelle non funzionanti. A questi interventi i consiglieri di “Obiettivo città” propongono anche un progetto di medio periodo per l’installazione di una passerella in legno dalla via 3 alla via 17: una sorta di lungomare in legno «per dare così un’impronta di borgata turistica a Triscina».