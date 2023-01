ASCOLTA L'ARTICOLO

Tre corposi interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico sono stati previsti dall’amministrazione comunale di Santa Ninfa. Nei giorni scorsi l’Ufficio tecnico ha provveduto ad affidare i lavori all’impresa «Scibilia service» di Alcamo, che se li è aggiudicati per l’importo complessivo (comprensivo di Iva) di 15.949 euro.

Si tratterà di un vasto intervento di pulizia. Gli operai dell’impresa alcamese batteranno ad una ad una le strade e le pedonali del centro urbano per eliminare le erbacce venute su come funghi a causa soprattutto delle piogge copiose dell’autunno. I lavori consisteranno prevalentemente nella potatura degli alberi, nel taglio a raso della vegetazione e nel taglio dell’erba che si trova nei bordi delle strade.

La Giunta municipale ha intanto approvato il progetto (redatto dal tecnico del Comune Antonino Genovese) per l’intervento di manutenzione straordinaria della viabilità urbana e di quella extraurbana. La spesa prevista, che graverà sul bilancio dell’ente, è di 147.900 euro.

AUTORE. Redazione