L’interrogazione al presidente del consiglio comunale Patrick Cirrincione – e per conoscenza al sindaco Enzo Alfano – porta anche la firma di un ex compagno di movimento di Cirrincione e Alfano: il fedelissimo (o, almeno, ex) Biagio Virzì, che insieme ai dem Marco Campagna e Monica Di Bella hanno voluto sapere conto e ragione del perché l’Ufficio legale del Comune è stato trasferito presso l’ex chiesa di San Leonardo. Sono i locali di piazza Matteotti, per intenderci, che sino a qualche anno addietro hanno ospitato la Polizia municipale, poi sono rimasti chiusi e ora sono stati ristrutturati per ospitare l’Ufficio legale del Comune che da palazzo Pignatelli è stato trasferito nei locali comunali di piazza Matteotti. L’interrogazione è stata discussa nell’ultimo consiglio comunale: «Abbiamo appreso che i lavori, iniziati nel 2018, per rendere nuovamente i locali agibili non sono stati ultimati – ha detto il consigliere Monica Di Bella – invece abbiamo saputo che sono stati spesi 57.564,00 euro prelevate dalla fiscalità generale, per l’adeguamento a ufficio legale e per le spese di spostamento dello stesso ufficio. Una scelta voluta dall’Amministrazione in vista della creazione dell’avvocatura unica tra Castelvetrano e Partanna». E Di Bella aggiunge: «L’avvocatura unica era stata già bocciata dal consiglio comunale».

AUTORE. Redazione