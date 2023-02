Da vent’anni a questa parte, internet rappresenta il fulcro della quotidianità di ciascuno di noi, che accediamo alla grande rete telematica svariate volte nel corso della giornata. Basti pensare, ad esempio, in quante circostanze ci colleghiamo ad un’applicazione di messaggistica istantanea per poter dialogare con i nostri amici o parenti, trascorrendo qualche momento di relax, talvolta durante un’impegnativa giornata lavorativa.

Internet, però, non è solo svago. Grazie ad esso, infatti, sono migliorate le condizioni lavorativa di milioni di persone nel nostro paese, che anche durante il duro periodo del lockdown, grazie alla rete telematica, hanno potuto continuare a lavorare in smart working; inoltre, il web consente a noi tutti di poter accedere ad una vasta serie di informazioni che variano dalle notizie d’attualità ad altre di carattere culturale e storico.

L’amore sboccia anche sul web, ma attenzione alle truffe

Una vera e autentica “manna dal cielo”, che ha reso molto più semplice implementare le proprie conoscenze, disporre di una cultura di base molto più elevata rispetto a qualche lustro fa. E non è casuale, di conseguenza, che le generazioni nate dopo gli anni ‘90 abbiano un background culturale maggiore rispetto a quelle nate prima della diffusione di internet su larga scala.

Internet, però, non ha migliorato solo le condizioni lavorative e culturali della persone. Esso, infatti, ha inciso profondamente su un aspetto che, più di qualsiasi altro, incide profondamente nella quotidianità di ogni singolo soggetto: l’amore. Una vita senza amore, non è certamente un’esistenza soddisfacente. Noi tutto lo sappiamo. Ognuno di noi, per quanto ovvio, ha una concezione dell’amore differente. Ed internet, nel corso del tempo, è riuscito a soddisfare qualsivoglia desiderio dell’utente.

L’esempio più lampante riguarda il numero di coppie che si sono conosciute tramite la grande rete telematica: più del 20% degli italiani, infatti, ha conosciuto il/la partner sul web, creando una relazione stabile, poi, nella vita reale di tutti i giorni. Un dato, quest’ultimo, che è in costante crescita. E testimonia, semmai ce ne fosse bisogno, dell’importanza di internet anche negli aspetti più personali e intimi.

Al giorno d’oggi, Cupido lavora, e non poco, lungo i fili della grande rete telematica, facendo spesso breccia nel cuore delle persone. I siti dove si può conoscere il futuro partner, sono svariati. Partiamo dai portali di dating, che hanno avuto un grande successo nei primi lustri dell’avvento della grande rete telematica. Creati per trovare l’anima gemella, hanno perso, col passare del tempo, interesse e numero di iscritti.

Siti di incontro: quali sono quelli più amati dagli italiani

La loro proliferazione, infatti, ha reso sempre meno interessante iscriversi, anche perché, non di rado, si rischia di incorrere in situazioni davvero poco piacevoli, come – ad esempio – profili falsi. Un programma che ha avuto successo in tutto il mondo, “Catfish”, testimonia come questo fenomeno sia davvero ampio e, non di rado, provoca profonde delusioni nella persona “vittima” di questa sorta di “truffa sentimentale”.

Rischi, in un certo qual modo, che si possono correre anche sui social network, anche se la maggioranza delle persone dispone di un profilo regolare. D’altro canto, la finalità dei social non è prettamente legata all’aspetto amoroso o sentimentale. Ed è più semplice, di conseguenza, imbattersi in profili autentici. Anche in questo caso, tuttavia, va prestata la massima prudenza, perché non mancano profili “fake” sui più importanti social network.

In controtendenza rispetto ai siti di dating, si registra un significativo incremento di utenti per quanto concerne i portali di incontro a luci rosse come questo sito con annunci escort di Torino, dove le inserzioni vengono quotidianamente verificate dallo staff. Questi portali rappresentano, per buona parte degli italiani, un autentico punto di riferimento per ottenere un po’ di sano svago e relax, staccare la spina e ricaricare le pile per affrontare le incombenze della vita di tutti i giorni.

Il concetto di “amore”, come scritto nell’incipit dell’articolo, è molto variegato e riguarda non solo il sentimento, ma anche il proprio piacere personale. I siti di incontro a luci rosse, in tal senso, sono in grado di esaudire desideri che si riflettono, in accezione estremamente positiva, sul benessere psico-fisico di ogni singolo individuo.

AUTORE. Redazione