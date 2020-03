Solamente nella giornata di ieri le Forze di Polizia hanno controllato 200.514 persone e 8.297 sono state denunciate in tutto il territorio nazionale. Tra questi, anche gli esercizi commerciali hanno ricevuto dei controlli, difatti 195 esercenti, su un totale di 116.712 controlli effettuati, sono stati denunciati e a 29 è stata sospesa l’attività.

I numeri totali dei controlli in questo modo salgono a 1.226.169 nel periodo che va dall’11 al 18 Marzo. 51.892 le denunce ex articolo 650 C. P., 1.126 le denunce ex articolo 495 C. P., 643.726 gli esercizi commerciali controllati e 1.668 i titolari denunciati.

In Sicilia, il Presidente Musumeci ha chiesto maggiori restrizioni al Ministero dell’Interno e dopo un colloquio con il Ministro Luciana Lamorgese si è stabilito che da domani, 20 Marzo, una parte dei militari dell’Esercito in servizio in Sicilia sarà impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri.

Il governatore dell’Isola, infatti, ha avanzato ieri la richiesta formale al capo del Viminale in quanto allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia.