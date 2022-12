ASCOLTA L'ARTICOLO

All’insegna delle intense emozioni il Concerto di Natale del Coro DoReMì, che si è tenuto giovedì 22 dicembre presso la Palestra-Auditorium della Scuola. Riflettendo insieme sul vero significato del Natale, gli alunni hanno regalato a tutti i presenti momenti di grande pathos.

Sullo sfondo di una suggestiva e magica coreografia, il Concerto si è sviluppato attraverso un ampio ed articolato repertorio: i giovani coristi hanno eseguito 11 brani natalizi della tradizione musicale italiana, europea ed extraeuropea, intonando brani, sia a cappella che polifonici, dedicati alla sacralità del Natale.

Molto accurata la scelta dei brani, testi di alto valore e profondo significato, cantati dai giovanissimi alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che si sono rivelati dei ”grandi” coristi, assicurando una performance di indiscussa qualità tecnica e di altissimo livello, sotto l’eccellente e mirabile direzione dell’insegnante Angela Romeo, Direttore del Coro, ed accompagnati al pianoforte con grande perizia ed abilità dall’insegnante, M° Maria Catia Ingrasciotta.

Il Coro ha coinvolto e scaldato l’atmosfera fin dall’inizio attraverso ritmi, linguaggi, modi interpretativi ed espressivi diversi, ma il picco dell’emozione è stato raggiunto durante l’esecuzione del brano Happy Christmas di Jonn Lenon, che ha visto la partecipazione come solista di Anna Elena Accardi, un’ex corista ormai quindicenne, alla quale sono stati rivolti i più profondi ringraziamenti da parte della Dirigente e delle Insegnati. Durante l’esibizione il pubblico ha suggellato il proprio consenso accendendo le luci degli smartphone e con applausi lunghi e scroscianti.

La scelta del brano di John Lennon non ha voluto essere solo una canzone natalizia, ma anche un inno alla pace e una protesta contro le guerre nel mondo.

Il messaggio, non a caso cantato da un coro di bambini, è “La guerra è finita, se lo vuoi. La guerra è finita ora”. Lo scopo della canzone è racchiuso proprio in quella frase.

Complimenti ed apprezzamenti sono stati espressi dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Luisa Simanella, che, a conclusione della serata, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del meraviglioso Concerto: Gaspare Federico come esperto musicale, Giacomo Sciaccotta come più volte autore dei brani inediti del coro, docenti, collaboratori scolastici, famiglie; si è complimentata altresì con gli alunni per le sensazioni ed emozioni che riescono ad evocare e regalare durante ogni esibizione ed anche per l’ottimo livello tecnico ed interpretativo raggiunti.

