ASCOLTA L'ARTICOLO

L’estate, tempo di ritorno a casa per gli “emigrati”, è sempre l’occasione per gli ex alunni di ritrovarsi. Lo hanno fatto anche coloro che nell’anno scolastico 73/74 frequentarono la V classe presso il plesso “Edmondo De Amicis” di Campobello di Mazara. Così Paolo Signorelli, Agostino Bono, Ettore Evati, Leo Gambini, Fabio Scilabra, Francesco Indelicato, Angelo Grimaldi, Cosimo Leone, Andrea Moceri, Maurizio Tancredi, Francesco Vivona e Giacomo Pisciotta si sono ritrovati in un locale di Tre Fontane per trascorrere una serata durante la quale sono stati ricordati i più bei momenti vissuti tra i banchi di scuola. Gli ex alunni hanno anche ricordato il maestro Antonino Romano.

AUTORE. Redazione