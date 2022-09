ASCOLTA L'ARTICOLO

La Scuola calcio “Castelvetrano-Selinunte” inizia bene il campionato under 15 regionale. Nella partita d’esordio di ieri la squadra locale ha battuto il Trapani calcio per 5 a 3, dimostrando i denti e un ottimo gioco di squadra. Da quest’anno la squadra “Castelvetrano-Selinunte” è riconosciuta come scuola ufficiale del Palermo calcio, grazie all’accordo di collaborazione con la squadra rosanero che milita nel campionato di serie B. “Tra i nostri tecnici e quelli del Palermo ci sarà una costante collaborazione – assicurano dalla squadra locale – sono in programma tante iniziative per i giovani atleti che avranno la possibilità di migliorare le proprie competenze tecniche”. I bambini, infatti, una volta al mese riceveranno la visita dei tecnici del settore giovanile del Palermo.

AUTORE. Giacomo Moceri