ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è svolto mercoledì pomeriggio l’incontro aperto agli operatori turistici e dei servizi sul tema delle iniziative realizzabili per il territorio. Oltre al gruppo promotore erano presenti una quarantina di gestori di ospitalità, ristorazione, commercio e servizi. Dopo un approfondito dibattito sulle problematiche in corso è stato deciso di sviluppare una analisi delle stesse per categoria e, a seguire, sviluppare proposte e attività in una sorta di piano strategico che riguarderà i servizi al cittadino e i servizi all’ospite. Ma anche proposte di marketing territoriale strategico a breve, medio e lungo termine. Alla base di tutto l’idea di fare rete con tutti. Si è deciso di avviare il Selinunte Lab come strumento operativo per tale azione necessaria per dare strumenti agli operatori in un momento difficile per la situazione internazionale e per i molteplici problemi infrastrutturali locali.

AUTORE. Redazione