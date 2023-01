ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo”, in prossimità delle festività natalizie, ha sentito il bisogno di stare vicino a chi si trova in situazione di difficoltà. Nella mattinata del 20 dicembre tutti gli alunni dell’Istituto hanno partecipato alle iniziative: “Una merenda solidale” nella Scuola Secondaria di I grado “V. Pappalardo” e “ E. Medi”, “La tombola solidale” nella Scuola Primaria dei plessi “G. Lombardo Radice” e “G. Verga” e nella Scuola dell’Infanzia del plesso “G. Verga”, “Christmas Jumper Day” nella Scuola dell’Infanzia del plesso “G. Lombardo Radice”. I proventi della raccolta, ad eccezione di quelli raccolti per il Christmas Jumper Day che vengono destinati all’Associazione internazionale “Save the children”, sono stati donati a UNICEF- sez. Trapani per il quale era presente il responsabile scuole.

AUTORE. Redazione