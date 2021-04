Nel 2014 la pratica del kite surf e, qualche anno fa, il wing foil: una nuova disciplina che consiste nel gestire un’ala svincolata dalla tavola e senza cavi, da tenere direttamente con entrambe le mani. Di piccole dimensioni, la tavola per i più esperti monta una pinna da hydrofoil con diverse possibilità di set up, in base al livello del rider. Francesco Cappuzzo, lo scorso dicembre, si è piazzato 5° nella prima e unica tappa del Mondiale a Tarifa, in Spagna. Da domani il primo spettacolo di vele ed evoluzioni sulle onde in Sicilia.