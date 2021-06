Oltre 580 città e 26mila artisti per un totale di 5.500 concerti. Il 21 giugno strade, piazze e siti culturali di tutta Italia saranno invasi dalla Festa della Musica che saluta questa estate 2021 in un clima di rinascita e di ripartenza dopo una edizione, quella del 2020, andata in scena dai balconi a causa della pandemia.

Il Parco archeologico di Selinunte è stato designato dalla Commissione Europea quale sede per la realizzazione e l’accoglienza del primo momento della kermesse organizzata dalla Italian Blues Union del M.E.I. Per tale evento, nei giorni di sabato 19 Giugno e domenica 20 Giugno, i visitatori avranno la possibilità di acquistare un ticket per l’evento, al costo di 10 euro, con il quale partecipare attivamente ai laboratori musicali svolti nel Baglio Florio dai 20 gruppi di artisti che si succederanno sul palco per il concerto di domenica sera

Nella splendida cornice offerta dal patrimonio architettonico-culturale del Parco, i visitatori potranno assistere al soundcheck che gli artisti svolgeranno per la preparazione al concerto.

“In questo momento storico è importante che ci siano energia propositiva e ottimismo. Il nostro patrimonio culturale non è fatto solo di statue, musei e quadri, ma anche della nostra capacità di pilotare soprattutto le nuove generazioni verso la positività”, ha detto Edoardo Bennato, testimonial di questa edizione 2021.