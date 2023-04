ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano ci ritenta e vuole affidare nuovamente i locali che si trovano proprio all’ingresso lato Triscina del Parco archeologico di Selinunte. Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio e c’è tempo sino al 12 aprile per presentare le offerte. Si tratta di affidare il bar e la zona dedicata ai negozi dell’area accoglienza, un immobile che realizzò il Comune utilizzando fondi europei. Ma proprio quell’ingresso non ha mai avuto fortuna, perché il Parco archeologico di Selinunte dovrebbe garantire una presenza costante di custodi e personale per la biglietteria. Ma, come si sa, il personale è ridotto e garantire l’apertura lato Triscina del Parco è stato quasi impossibile. Da qui lo scarso interesse commerciale verso quegli immobili che sono rimasti vuoti per anni e ai bandi non ci sono state le risposte che ci si aspettava.

Ora il Comune vuole ritentarci e ha indicato anche i canoni annui da pagare. Concessione che avverrà per 6 anni. L’assegnazione avverrà con l’attribuzione di un punteggio che consentirà di stilare una graduatoria. Sarà la volta affinché l’ingresso lato Triscina del Parco possa tornare aperto e rivivere anche dal punto di vista commerciale?

AUTORE. Redazione