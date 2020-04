Terapia sospesa per alcuni giorni pare a scopo precauzionale, perché si era in attesa dell’esito del tampone fatto a un infermiere in servizio presso l’Unità farmaci antiblastici. Ecco perchè dentro l’Unità di Oncologia si sarebbe deciso di sospendere le terapie ai pazienti oncologici praticate al quinto piano dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Sospensione solo per alcuni giorni, ma, intanto, l’UFA ha continuato a lavorare senza sosta (con medico responsabile, 2 infermieri e 1 ausiliario), a sostegno anche dell’Unità di Ematologia. L’esito del tampone Covid-19 è risultato positivo e ora l’operatore sanitario in servizio presso l’UFA si trova in quarantena presso il proprio domicilio.

Già ieri (venerdì) le terapie nelle sale dell’Unità di Oncologia sono riprese, dopo gli interventi di sanificazione degli ambienti. L’Unità farmaci antiblastici (UFA) di Castelvetrano (guidata da Antonella Lombardo) è una delle due che si trovano in tutta la provincia. L’altra è all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. A Castelvetrano all’interno dell’UFA (dove si preparano i farmaci da somministrare nelle terapie) si accede dalla stessa Unità d’oncologia, tramite porte interbloccate elettricamente.