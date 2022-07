ASCOLTA L'ARTICOLO

Industria di Castelvetrano con oltre 26 anni di attività nei settori dell’abbigliamento, arredamento, edilizia, automotive e sanità, cerca una figure professionale da integrare nel proprio organico. Sono aperti i colloqui per personale in R&D, Customer Care, addetto amministrativo. Si richiede esperienza, titolo di studio con indirizzo economico finanziario e conoscenza e padronanza dei sistemi informatici. Si richiede grande disponibilità a relazionarsi con il cliente in maniera attenta, empatica e proattiva, comprenderne le esigenze, esplicite ed implicite, valorizzandole e trasformandole in opportunità. Stabilire e gestire relazioni costruttive con diversi clienti, interni ed esterni, orientandone le richieste. Titolo preferenziale sarà la conoscenza di lingue straniere.

CLICCA QUI per inviare il curriculum vitae

Destinatario: lavoro.castelvetrano@gmail.com

Oggetto: Offerta Lavoro Industria Castelvetrano

