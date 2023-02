ASCOLTA L'ARTICOLO

Per sindaci e amministratori comunali siciliani arriva l’aumento per l’indennità. A dare il via libera è stata l’Assemblea regionale siciliana che ha votato, tra gli altri, l’articolo 1 della Legge Finanziaria che sblocca 327 milioni per gli enti locali. L’assemblea ha approvato un emendamento presentato dal Governo Schifani alla Finanziaria che stanzia 6 milioni di euro per adeguare i compensi a quelli già percepiti dagli amministratori locali nel resto d’Italia in base alla normativa nazionale. Le risorse consentono di coprire il 70% degli incrementi dei primi cittadini siciliani a partire dal primo marzo.

«Ci erevamo impegnati a recepire le istanze che venivano da Anci Sicilia e adesso col voto del Parlamento siciliano, su una norma fatta propria dal governo Schifani, è stata data una risposta immediata, sebbene parziale al momento in termini di copertura da parte della Regione», hanno commentato i deputati regionali della Lega Marianna Caronia, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano.

AUTORE. Redazione