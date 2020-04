“Nelle prossime settimane dobbiamo gettare le basi per la ripartenza del Paese”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l’ultima conferenza stampa da Palazzo Chigi sulla fase due dell’emergenza Coronavirus.

“Nei prossimi mesi ci attendono sfide importanti – ha detto Conte – non dobbiamo farci prendere dalla rabbia o dal risentimento. Pensiamo invece a cosa ciascuno di noi potrà fare per la ripartenza del Paese. Per questo dobbiamo rispettare le raccomandazioni: il Governo farà la sua parte con una stagione intensa di riforme, cambiando tutte le cose che non vanno”

Verranno individuati nei prossimi giorni delle soglie-sentinella per evitare un ulteriore incremento dei contagi. Il prossimo step per le riaperture è fissato per la data del 18 maggio. La data del 1 giugno sarebbe stata individuata invece per bar, ristoranti, cura della persona.

Ecco le più importanti novità del nuovo Decreto:

– Massimo 0,50€ per le mascherine chirurgiche

– Rinnovo del bonus di 600€ dell’INPS

– Aiuti agli operatori del settore turistico

– Incontri con i familiari (limitazioni nel Decreto)

– Consentito accesso a parchi o aree pubbliche

– Attività motoria anche distante dall’abitazione

– Saranno consentiti i funerali (max 15 persone)

– Avvio attività di manifattura e costruzione

Per ogni apertura al lockdown rimane il principio del distanziamento sociale.