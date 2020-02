È di Montelepre il giovane di 25 anni che è morto nell’incidente stradale che si è verificato stamattina sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo, all’altezza dello svincolo di Gallitello. Emanuele Gaglio, questo il suo nome, era a bordo della Fiat Panda – insieme a un amico che è rimasto ferito e trasportato presso l’ospedale “Santo Spirito” di Alcamo – quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura che ha iniziato a carambolare lungo la corsia. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Alcamo che sta effettuando i rilievi.