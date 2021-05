Un giovane ha perso la vita ieri sera a causa delle ferite riportante in un incidente stradale sulla strada statale 115 tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Poco dopo le 21:00, lungo la strada che costeggia l’A29 una Fiat Punto che procedeva in direzione Campobello ha investito un ciclomotore condotto da un giovane extracomunitario che invece procedeva in senso contrario all’auto. Lo scontro è stato molto violento e per il giovane a bordo nel mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale e Carabinieri. I due giovani a bordo dell’auto sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “A. Ajello” di Mazara del Vallo. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.