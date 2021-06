È al vaglio della Polizia Municipale di Castelvetrano la dinamica dell’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la SS115 per Marinella di Selinunte. Nei pressi di un panificio due auto sono entrate in collisione. Ad avere la peggio un giovane alla guida di una Toyota blu che ha terminato la corsa in un canale di scolo della statale. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.