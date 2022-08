ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente si è verificato oggi, intorno alle ore 13:00, lungo la SS115 tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte. Per causa in corso di accertamento due auto si sono scontrate in prossimità di una traversa per Contrada Santa Teresa. Sia il conducente della Lancia Y che quello della Fiat Bravo sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Anche per una conducente della Lancia è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della locale Polizia Municipale. Dalle prime informazioni pare che entrambi i veicoli procedevano in direzione Castelvetrano.

