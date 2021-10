ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente si è verificato questa sera, intorno alle ore 20:00, lungo la SS115 per Marinella di Selinunte. Ad una distanza di circa 2 km dall’ingresso della borgata, per cause ancora da chiarire si sono scontrate frontalmente una Fiat Punto ed una Dacia Sandero. Per soccorrere i feriti sono intervenuti i sanitari del 118. La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari dell’Arma dei Carabinieri. (seguiranno aggiornamenti)

Redazione