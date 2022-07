ASCOLTA L'ARTICOLO

Tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 51 che collega Campobello di Mazara con le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Lo scontro tra le autovetture è avvenuto alla penultima curva (in direzione delle frazioni) prima del bivio per la zona archeologica delle Cave di Cusa: le macchine coinvolte sono una Bmw serie 3, una Ford Ka e una Mercedes classe A. Al momento non è chiara la dinamica che è al vaglio della Polizia municipale di Campobello. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Il traffico sulla Sp51 ha subito rallentamenti.

AUTORE. Redazione